Tennis: Medvedev: un tour et puis s’en va au Geneva Open

Ce n’est pas réservé qu’aux autres. Stan Wawrinka a eu ­besoin de deux matches à Mar­bella et Monte-Carlo avant de décrocher sa première victoire pour son retour sur le circuit. Éliminé d’entrée au bout du lac, à sa sixième tentative depuis son come-back, Dominic Thiem court lui toujours après le frisson du succès. Hier, Daniil Medvedev a vu, lui aussi, à quel point il était difficile de revenir et gagner, tout de suite.

Bousculé par Richard Gasquet, qui s’est parfois amusé avec lui (6-2 7-6), le Russe de 26 ans a cherché les réponses en direction de son clan, sans que son entraîneur, Gilles ­Cervara, y prête guère attention. «Ce que j’ai appris? C’est difficile, car je ne joue pas mon meilleur tennis sur terre battue même si je me sais capable de faire de bons résultats. Mais pour cela, j’ai besoin d’être dans une sorte de zone et là, ce n’était pas le cas. J’ai fait trop de fautes directes et de doubles fautes pour gagner. Mais je vais m’en remettre, j’ai eu des défaites plus dures dans ma carrière.»

Opéré d’une petite hernie après la tournée américaine, le No 2 mondial est revenu vite. Trop vite? «Je ne me suis pas senti mal physiquement, on verra demain (ndlr: mercredi) comment ça va, parce que je n’ai pas joué pendant près de deux mois, a-t-il poursuivi. Sur terre battue, j’ai parfois les abdominaux un peu raides, mais c’est toujours comme ça pour moi sur cette surface, la plus dangereuse pour mon corps. J’espère que je ne me blesserai pas parce que je n’ai que deux tournois dessus.»