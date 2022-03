Tennis : Medvedev va perdre sa place de N.1 mondial

Éliminé par Gaël Monfils au troisième tour du tournoi d’Indian Wells, Daniil Medvedev va céder sa place de N.1 mondial. Celle-ci reviendra à nouveau à Novak Djkokovic.

Daniil Medvedev ne sera plus numéro 1 mondial lundi prochain.

Daniil Medvedev, nouveau N.1 mondial et parmi les grands favoris du Masters 1000 d’Indian Wells, a été éliminé dès le troisième tour, renversé 4-6, 6-3, 6-1 par le Français Gaël Monfils (tête de série N.26) lundi.

Le Russe, qui étrennait sa place en haut de la hiérarchie mondiale, va la perdre dès lundi prochain, au profit du Serbe Novak Djokovic, absent de Californie car non vacciné contre le Covid et de fait non autorisé à se rendre aux États-Unis.