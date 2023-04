Meeting de tuning au Tessin: la police était en embuscade

«Un acharnement honteux»

Tous les accès au meeting de Bioggio étaient en effet bloqués pour des contrôles systématiques, bien que celui-ci était dûment autorisé. Vitesse, alcool, et modifications non-homologuées de voitures étaient dans le viseur des forces de l’ordre. À l’heure du bilan, 15 amendes ont été distribuées, mais aucun véhicule n’a été saisi.

Pas de trace d’alcool

«Il est juste que les propriétaires de véhicules non-conformes soient mis à l’amende, reprend l’homme de 28 ans. Mais cet acharnement est honteux. On ne m’enlèvera pas de l’esprit que contrôler chaque participant et chaque visiteur est très discutable. On nous traite comme des criminels. Ces méthodes donnent une mauvaise image de notre passion.»