France : #MeTooInceste: briser l’omerta familiale

Un nouveau mouvement a vu le jour ce week-end sur les réseaux sociaux en France. Des femmes et des hommes évoquent des actes incestueux subis durant l’enfance ou l’adolescence.

À peine dix jours après la sortie du livre «La familia grande» de Camille Kouchner, qui révèle des actes incestueux subis par son frère jumeau alors âgé de 14 ans de la part de son beau-père, le politologue français Olivier Duhamel, le tabou de l’inceste est brisé sur les réseaux sociaux. Plusieurs centaines de femmes et d’hommes reviennent sur un vécu traumatisant, souvent destructeur, vécu dans le grand silence au sein du cercle familial pendant l’enfance ou l’adolescence.

Sur Twitter, depuis le samedi 16 janvier, un nouveau mouvement a pris forme en France: #MeTooInceste. Les témoignages défilent, sidérants et glaçants.

La plupart des témoignages suscitent des réactions d’encouragement et d’empathie. De nombreux internautes louent le courage et la force de celles et ceux qui témoignent.