Meghan Markle, qui est récemment revenue d'Angleterre en Amérique avec son jeune fils Archie et son mari, le prince Harry, après que le couple a renoncé à ses fonctions de membres de la famille royale, a également parlé de l'importance du vote des femmes lors des prochaines élections. «Les gens oublient à quel point les femmes comme vous et tant d'autres avant vous se sont battues pour que nous soyons là où nous sommes maintenant», a déclaré l’actrice et duchesse.

«Si vous ne votez pas, vous n'existez pas, a répondu Gloria. C'est le seul endroit où nous sommes tous égaux, l'isoloir. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les jeunes, qui, je le comprends, sont les moins susceptibles de voter et je peux comprendre qu'ils puissent penser ne pas avoir d'impact. Pourtant, il est plus important pour eux de voter que pour n'importe qui d'autre parce qu'ils vont vivre longtemps après moi et qu'ils vont en subir les conséquences.»