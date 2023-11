Megan Fox a révélé qu’elle avait fait une fausse couche

« Je n’ai jamais vécu quelque chose de tel dans ma vie. J’ai déjà trois enfants (ndlr: nés de son union avec Brian Austin Green avec qui elle a rompu en 2020), mais ça a été très compliqué pour nous deux. Ça a provoqué quelque chose de très fort au sein de notre couple, et chez nous à titre individuel. On essayait de comprendre ce que cette fausse couche signifiait et pourquoi elle s’était produite», a raconté Megan Fox dans l’émission «Good Morning America» sur ABC. Dans son bouquin, l’Américaine évoque également d’autres sujets personnels tels que des violences physiques et mentales qu’elle a subies: «Je pense que ce sont des choses qui étaient en moi et qui devaient sortir sans quoi ça allait me rendre malade. Ce ne sont pas des mémoires. J’ai voulu écrire ce livre pour que les femmes comprennent qu’elles n’ont pas à rester silencieuses au sujet de leur passé ou de leurs peines.»