Megan Fox succombe à la dernière tendance bijou

Megan Fox et Machine Gun Kelly se sont fiancés la semaine dernière. Le musicien a passé au doigt de l’actrice une bague composée non pas d’une pierre précieuse, mais de deux: un diamant et une émeraude. Il a écrit sur Instagram que ce bijou, estimé entre 115 ’ 000 et 125 ’ 000 dollars (entre 105’000 et 114’200 francs), représentait «les deux moitiés d’une même âme formant le cœur de notre amour».