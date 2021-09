Megan Fox choque avec ses frasques sexuelles

Buzz : Megan Fox choque la Toile avec ses frasques sexuelles

L’actrice a fait l’amour avec son chéri sur la table d’une maison qu’elle avait louée. Les internautes sont outrés.

Depuis qu’elle est en couple avec Machine Gun Kelly , Megan Fox semble plus libérée que jamais. Lundi 6 septembre 2021, l’actrice a raconté sa dernière frasques sexuelles à ses abonnés sur Instagram . Elle a posté une photo où elle apparait sexy. appuyée contre la table de cuisine d’une villa qu’elle a récemment louée avec le rappeur de 31 ans. «Quand je vous dis que la table de cet Airbnb a vu des choses..,» a écrit l’Américaine de 35 ans en légende. Ce à quoi son chéri a répondu: «Je suis vraiment content que ça ne soit plus notre table.»

Si ces confidences sans filtre ont fait rigoler certains abonnés de l’ex de Brian Austin Green, père de ses trois enfants, de nombreux internautes ont été choqués, voire dégoûtés. «Imaginez être le propriétaire du Airbnb et tomber sur ça», a lancé l’un d’eux. «C’est dégueulasse», a renchéri un autre. «Il y a des choses que le reste du monde n’a pas besoin de savoir. Ayez une once de décence et achetez une nouvelle table aux propriétaires», pouvait-on aussi lire. Un abonné à rappelé que Machine Gun Kelly, de son vrai nom Colson Baker, avait une fille de 12 ans et qu’il était honteux qu’elle en sache autant sur la vie sexuelle de son père. De leur côté, les amants terribles n’ont pas encore commenté la polémique.