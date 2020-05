Musique

Megan Fox en petite amie de Machine Gun Kelly dans un clip très sexy

L’actrice et le chanteur incarnent deux amoureux dans le nouveau clip torride du rappeur. Une vidéo qui alimente les rumeurs entre les deux stars.

Megan Fox et Machine Gun Kelly seraient-ils ensemble ? Le chanteur a publié mercredi le clip de Bloody Valentine dans lequel l'actrice joue sa petite amie. Une sortie qui arrive alors que, selon la rumeur, les deux stars se seraient fortement rapprochées depuis la séparation de la star de «Transformers» et de son mari, Brian Austin Green.

Au début de la vidéo, le chanteur se réveille et découvre que sa petite-amie l'a attaché. Megan Fox ferme alors sa bouche et danse dans sa nuisette, faisant semblant de chanter les paroles de sa chanson tout en le tourmentant et en l'embrassant dans le cou. On retrouve ensuite les deux protagonistes dans un sauna avant qu'elle n'électrocute son petit ami en laissant tomber un sèche-cheveux dans son bain. Le clip se termine avec les lèvres du chanteur et de Megan Fox presque jointes.