Megan Fox est-elle réellement heureuse pour son Brian Austin Green?

États-Unis : Megan Fox est-elle réellement heureuse pour son ex?

Sur Instagram, l’actrice a écrit qu’elle était «reconnaissante» que Brian Austin Green ait retrouvé l’amour avec une danseuse. Beaucoup y voient du sarcasme.

Séparés depuis la fin de l’année 2019, Megan Fox et Brian Austin Green ont tous deux retrouvé l’amour. Avec Machine Gun Kelly pour elle et avec Sharna Burgess pour lui. Cependant, les relations entre les parents de Noah, Bodhi et Journey ne semblaient pas complètement apaisées, l’acteur faisant traîner le divorce.