Los Angeles

Megan Fox et Brian Austin Green ont rompu

Les deux acteurs américains ont décidé de divorcer après dix ans de mariage. Parents de trois garçons, ils restent en bons termes.

La rumeur disant leur mariage en danger circulait depuis quelque temps déjà. Cette fois, c’est officiel: Megan Fox et Brian Austin Green se sont séparés. L’acteur américain de 46 ans a confirmé leur rupture dans son podcast intitulé «With Brian Austin». «Je l’aimerai toujours. Et je sais qu’elle m’aimera toujours et je sais, en ce qui concerne ma famille, que ce que nous avons construit est vraiment cool et unique», a-t-il expliqué. Le comédien révélé dans la série des années 1990 « Beverly Hills 90210» a précisé qu’ils continueraient à passer des vacances ensemble pour le bien-être de leurs trois garçons, Noah, 7 ans, Bodhi, 6 ans, et Journey, 3 ans.