Machine Gun Kelly et Megan Fox choquent

Halloween : Megan Fox et Machine Gun Kelly déraillent

Le chanteur Machine Gun Kelly, qui s’est récemment fait attraper les parties intimes lors d’un concert , et Megan Fox, dont le fils met des robes, se sont transformés en Pamela Anderson et Tommy Lee pour Halloween. Si la ressemblance avec le couple iconique des années 1990 était bluffante, ce n’est pas ce qui a le plus marqué les utilisateurs d’Instagram.

De très nombreux internautes ont été choqués par la vidéo qui montre l’artiste de 32 ans sniffer de la poudre sur la poitrine de l’actrice de 36 ans. «D’accord, cela ne ressemble pas à de la cocaïne, mais le geste et tout le reste, même pour plaisanter, ce n’est pas la meilleure image à partager avec des esprits impressionnables», «Avec la célébrité vient la responsabilité. Il y a beaucoup d’enfants qui l’admirent et qui sont facilement influençables», «C’est absolument dégoûtant et irrespectueux. Tu viens de perdre un fan», «Mec, c’est définitivement la chose la plus stupide que tu aies postée. J’espère que tu grandiras», «Même si c’est faux et que c’est une blague, ce n’est pas normal de faire la promotion de la drogue» ou encore «La cocaïne tue. Il n’y a rien de drôle», peut-on lire dans les commentaires de la publication, postée le 30 octobre 2022 et likée 1,7 million de fois en seulement 24 heures.