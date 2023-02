États-Unis : Megan Fox l’assure, il n’y a pas eu de tromperie

De retour sur Instagram, l’actrice a tenu à mettre les choses au point et demandé aux gens de ne plus évoquer sa relation avec Machine Gun Kelly.

Son absence d’Instagram aura duré une semaine. Dimanche 19 février 2023, Megan Fox, 36 ans, a réactivé son compte. Elle y a posté un message à l’attention de toutes les personnes se perdant en conjectures sur l’état de sa relation avec Machine Gun Kelly, 32 ans, après les rumeurs de séparation et de tromperie impliquant la guitariste du chanteur .

«Il n’y a eu aucune ingérence d’un tiers dans cette relation. Cela inclut les vrais êtres humains, les messages, les intelligences artificielles ou des succubes. Bien que je déteste vous priver de la rédaction d’histoires sans fondement qui auraient été écrites avec plus de précision par ChatGPT, vous devez laisser cette histoire mourir et laisser toutes ces personnes innocentes en paix maintenant», a écrit l’actrice, non sans une pointe d’humour.