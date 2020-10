Football : Megan Rapinoe va se marier

Les Américaines Megan Rapinoe, double lauréate de la Coupe du monde de football, et Sue Bird, quadruple médaillée olympique avec la sélection américaine de basketball, ont annoncé leurs fiançailles sur les réseaux sociaux.

De son côté, Megan Rapinoe a gagné en 2019 sa deuxième Coupe du Monde et est considérée comme l’une des meilleures milieux de terrain au monde. Elle a aussi mené la «Team USA» à la médaille d’or des Jeux olympiques de Londres en 2012.

Opposition à Trump

En dehors de ses performances sur le terrain, Rapinoe s’est affirmée en tant que militante pour l’égalité des sexes et contre le racisme.

Samedi encore, dans la dernière édition du magazine de L’Equipe, la footballeuse a accusé le chef d’Etat d’avoir «sapé la démocratie» et d’avoir mis en place une «kleptocracie».

«Trump se préoccupe de Trump et seulement de Trump, pour rafler toujours plus de pouvoir», a-t-elle chargé. «Les Américains sont laissés à l’abandon», a encore asséné celle qui s’est rangée derrière le candidat démocrate Joe Biden et sa colistière Kamala Harris.