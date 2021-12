Texas : Megan Thee Stallion a obtenu son bachelor

La rappeuse est officiellement diplômée de la Texas Southern University dans laquelle elle suivait des cours depuis 2013.

Megan Thee Stallion se souviendra longtemps de l’année 2021. Après avoir obtenu trois Grammies le 14 mars, quatre American Music Awards le 21 novembre et fait la Une de «Sports Illustrated» , la rappeuse de 26 ans est désormais titulaire d’un bachelor en administration de la santé de la Texas Southern University. Megan Jovon Ruth Pete, de son vrai nom, a reçu son diplôme le 11 décembre durant une cérémonie diffusée en direct sur le Net. Quelques heures plus tôt, elle avait reçu les félicitations en vidéo du secrétaire à l’ é ducation des États-Unis, Miguel Cardona.

Très fière, l’artiste a ensuite partagé plusieurs clichés sur Instagram sur lesquels elle était vêtue de sa toge et de son chapeau de diplômée. «Je sais que de là-haut, mes parents me regardent avec fierté. Merci à tout le monde pour votre amour aujourd’hui», a-t-elle légendé la série d’images. Dans un post le jour précédent, celle qui s’était fait tirer dessus en 2020 avait écrit à ses abonnés: «Je veux que vous vous souveniez tous que vous pouvez faire ce que vous voulez et être qui vous voulez. Regardez-moi!»