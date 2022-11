Megan Thee Stallion enrage contre Drake

États-Unis : Megan Thee Stallion enrage contre un titre de Drake

La Texane l’a mauvaise. Très mauvaise. Megan Thee Stallion n’a pas du tout apprécié le titre «Circo Loco», extrait de l’album commun de Drake et 21 Savage sorti le 4 novembre 2022 avec une semaine de retard . Sur un des couplets, la star canadienne fait allusion à la fusillade dont Megan, 27 ans, avait été victime en 2020 et pour laquelle l’auteur présumé, Tory Lanez, est en résidence surveillée en attendant son procès . «Cette salope ment sur le fait de se faire tirer dessus, mais elle est toujours un étalon (ndlr: stallion, en anglais», disent les paroles.

«Arrêtez d’utiliser ma fusillade pour vous faire mousser» s’est-elle énervée sur Twitter en insultant Drake et 21 Savage. Et de poursuivre: «Depuis quand c’est cool de faire des blagues sur des femmes qui se font tirer dessus?» Pas calmée, Megan Thee Stallion a encore critiqué «les négros du rap» qui seraient tous «bidons»: «Vous êtes les premiers à boycotter telle paire de pompe ou telle fringue, mais vous vous acharnez sur une femme noire quand elle dit qu’un de vos potes de gang a abusé d’elle».

Pour les oreilles les plus aiguisées, on notera que «Circo Loco» est construit sur un sample de «One More Time», tube planétaire de Daft Punk publié en 2000 et lui-même basé sur un passage de «More Spell On You» publié en 1979 par Eddie Johns.