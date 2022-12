Megan Thee Stallion aurai préféré que Tory Lanez la tue

Los Angeles : Megan Thee Stallion: «J’aurais préféré qu’il me tue»

Depuis le 12 décembre 2022, Megan Thee Stallion assiste au procès du rappeur canadien Tory Lanez , poursuivi pour usage d’une arme semi-automatique et port d’une arme à feu non enregistrée. L’artiste américaine affirme que Tory lui a tiré dessus alors qu’ils revenaient d’une soirée arrosée organisée chez Kylie Jenner en juillet 2020.

Au deuxième jour d’audience, celle qui se préoccupe de la santé mentale de ses fans a déclaré que l’accusé lui avait proposé un million de dollars pour tenter d’acheter son silence. Elle est également revenue sur ce qui s’était passé le soir des tirs. D’après elle, une dispute a éclaté dans la voiture dans laquelle elle se trouvait en compagnie du rappeur de 30 ans et d’une amie et elle a demandé à sortir du véhicule. C’est à ce moment que le Canadien a ouvert le feu en direction des pieds de la star de 27 ans après lui avoir dit «Danse salope».

«Je suis choquée. J’ai peur. J’entends les coups partir et je n’arrive pas à croire qu’il est en train de me tirer dessus», s’est souvenue Megan face au tribunal. Les pieds en sang, la rappeuse, récompensée par trois Grammy Awards en 2021, a accepté de remonter dans la voiture et Tory a alors commencé à s’excuser et à lui proposer de l’argent pour qu’elle se taise, a-t-elle témoigné. Le Canadien nie toute responsabilité.