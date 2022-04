no make-up – Megan Thee Stallion ne se maquillera plus jusqu’à Coachella

«Je vais essayer de ne plus porter de maquillage jusqu’à Coachella». Adepte des perruques, des longs ongles et de faux cils, Megan Thee Stallion a choisi de se passer de make-up jusqu’à ses concerts, les 16 et 23 avril prochains au festival californien de Coachella.

Juste après sa venue aux Grammys 2022, où elle arborait des yeux charbonneux, et des lèvres nude elle a promis de ne pas porter une once de maquillage jusqu’à sa prochaine performance. La rappeuse texane explique que cela fait partie de sa préparation. Elle souhaite, en effet, prendre soin d’elle. Et cela passe par le fait de laisser sa peau respirer. Les chanteuses Normani et SZA ont applaudi la rappeuse. «Tu es tellement belle», lui a écrit la première. «Ta peau! Partage tes secrets avec nous», demande la seconde.