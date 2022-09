bien-être: Megan Thee Stallion se préoccupe de la santé mentale de ses fans

Compilation de ressources

«Vous savez à quel point le bien-être mental est important pour moi. J’ai donc créé ce centre de ressources qui peut vous aider lorsque vous avez besoin d’un coup de main», explique la rappeuse de 27 ans, qui a connu le succès mais aussi plusieurs épreuves comme le décès de sa mère d’une tumeur au cerveau en 2019 et une fusillade contre elle par le rappeur Tory Lanez, en juillet 2020. Dans le podcast «Peace of Mind with Taraji», elle avait d’ailleurs déploré que la thérapie ne soit pas présentée dans les médias comme quelque chose de positif. «Aujourd’hui, on peut dire sans crainte: C’est bon, il y a trop de choses qui se passent. Que quelqu’un m’aide.»