Royaume Uni

Meghan a accusé des médias... à tort

Un tabloïd britannique avait publié la lettre de Meghan Markle à son père. Il n'y a pas eu atteinte à la vie privée, estime un juge qui doit encore examiner certaines accusations de l'épouse de Harry.

Meghan Markle et son mari, le prince Harry.

La duchesse de Sussex reproche principalement à Associated Neswpapers, la société éditrice du «Daily Mail», d'avoir fait paraître dans la version dominicale de ce quotidien, le «Mail on Sunday», et sur son site internet des passages d'une lettre envoyée à son père Thomas Markle, en août 2018.