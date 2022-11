Meghan aurait été menacée de mort avant de rentrer en Californie

Royaume-Uni : Meghan aurait été menacée de mort avant de retourner vivre en Californie

Meghan, photographiée ici lors des funérailles de la reine Elizabeth, a été victime de menaces de mort «ignobles et vraiment réelles», selon un haut responsable de la police.

Meghan Markle, l’épouse du prince Harry, a reçu d’«ignobles» menaces de mort quand elle et son mari étaient encore des membres actifs de la famille royale britannique, selon un haut responsable de la police londonienne.

Neil Basu assure qu’il avait eu à gérer des menaces de mort jugées crédibles à l’encontre des ducs de Sussex venant de militants d’extrême droite quand il était à la tête de la police antiterroriste. Le haut responsable, qui quitte la police londonienne après trente ans de service, a qualifié les menaces reçues par le couple «d’ignobles et vraiment réelles». «Nous avions des équipes qui enquêtaient, des gens ont été poursuivis pour ces menaces», a-t-il ajouté.

Harry réclame une protection lors de ses visites

Meghan, une actrice américaine métisse, et Harry, fils cadet du roi Charles III, ont décidé en 2020 de prendre leurs distances avec la famille royale et déménagé aux États-Unis. Lors d’une interview fracassante en mars 2021, le couple a lancé des accusations de racisme et d’insensibilité contre la famille royale.