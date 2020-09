Netflix : Meghan et Harry auront leur propre téléréalité

Selon le «Sun», le couple a accepté que son quotidien soit filmé pour un programme qui sera diffusé sur Netflix.

On ne sait pas encore si les caméras pourront filmer l’intérieur de la maison de Meghan et Harry.

Alors qu’ils se plaignent depuis plusieurs mois de l’intrusion des médias dans leur vie privée, Meghan et Harry auraient accepté que des caméras les filment dans leur quotidien pour une série produite par Netflix. C’est du moins ce qu’a appris le «Sun» qui cite une «source».

Selon l’informateur, la duchesse de Sussex veut que le monde entier découvre qui elle est vraiment: «Ce sera quelque chose de bon goût. Ils veulent donner un aperçu de leur vie aux gens.» Le duc et la duchesse de Sussex seront suivis durant trois mois, principalement durant leurs activités en faveur d’associations diverses. Il semble dès lors peu probable que le public ait accès à l’intérieur de la luxueuse maison des parents d’Archie, située à Santa Barbara. «Mais ce sera tout de même un aperçu fascinant de leur vie et Meghan espère que les spectateurs découvriront sa véritable personnalité», a précisé la source du tabloïd anglais.

La nouvelle de cette future téléréalité tombe presque un mois après celle de l’accord conclu entre Meghan, Harry et Netflix. Le 2 septembre 2020, la plateforme de vidéos à la demande savait que le prince et son épouse allaient produire films de fiction, documentaires et séries pour elle. Il avait cependant été précisé qu’il n’était pas question pour le couple de passer devant la caméra.