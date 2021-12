Jackpot : Meghan et Harry coûtent 600’000 francs la minute…

En 2020, le couple signait avec Spotify un contrat qui s’avère encore plus juteux que prévu.

Depuis qu’ils ont quitté Buckingham Palace, le prince Harry et son épouse Meghan Markle doivent trouver moyen de subvenir à leurs besoins… et s’en sortent plutôt bien! Jugez plutôt: en 2020, le couple signait un contrat avec Spotify pour un montant dépassant les 20 millions de francs en contrepartie de la production d’une série de podcasts. L’entreprise avait annoncé une bande-annonce de trois minutes et une spéciale de Noël de 34 minutes.