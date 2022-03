Meghan Markle poursuivie par sa demi-soeur

États-Unis : Meghan Markle attaquée en justice par sa demi-sœur

Samantha Markle accuse la duchesse de Sussex d’avoir menti durant l’interview qu’elle et son mari ont accordée à Oprah Winfrey.

Les relations entre Meghan Markle et une partie de sa famille sont tendues.

D’après TMZ, qui a eu accès aux documents déposés devant la cour, Samantha Markle évoque notamment l’interview accordée par Meghan et le prince Harry à Oprah Winfrey , en mars 2021. La duchesse, qui a dévoilé le visage de sa fille Lilibet en décembre 2021 , a notamment déclaré à la célèbre animatrice américaine qu’elle était enfant unique. Elle a également confié qu’elle n’avait plus vu sa demi-sœur depuis au moins 18 ou 19 ans, ce qui est totalement faux, assure Samantha.

Et ce n’est pas tout. Meghan aurait aussi menti sur la relative pauvreté dans laquelle elle dit avoir grandi. Sa frangine affirme que leur père a ouvert son porte-monnaie pour permettre à la future actrice de fréquenter des écoles privées réputées et de prendre des cours de danse et de comédie. Thomas Markle aurait également pris en charge tous les frais de sa fille quand elle étudiait à l’université.