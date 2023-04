Tensions avec Charles III: Meghan Markle balaie la rumeur

Selon la presse britannique, l’absence annoncée de Meghan Markle au couronnement de Charles III, prévu le 6 mai 2023 à Londres, serait due à un échange de courriers tendu entre la duchesse de Sussex et son beau-père. Or, selon l’épouse du prince Harry, il n’en est rien.

D’après le «Telegraph», l’Américaine de 41 ans aurait écrit une lettre à Charles III, peu après l’interview qu’elle avait accordée avec son mari à Oprah Winfrey, en 2021 . Durant cet entretien, le couple avait sévèrement critiqué la famille royale, l’accusant même de racisme. Selon le média anglais, la réponse du roi n’aurait pas convenu à l’ancienne actrice, raison pour laquelle elle aurait décidé de ne pas accompagner au couronnement le père de ses deux enfants, Archie, 3 ans, et Lilibet , 1 an.

Face à cette rumeur, le représentant de Meghan Markle a mis les choses au clair. «La duchesse de Sussex vit au présent et ne pense pas à la correspondance d’il y a deux ans liée à des conversations d’il y a quatre ans, a-t-il déclaré à Reuters. Toute suggestion contraire est fausse et franchement ridicule. Nous encourageons les médias à sensation et les divers correspondants royaux à mettre fin au cirque épuisant qu’ils sont les seuls à créer.»