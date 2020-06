États-Unis

Meghan Markle bientôt dans «Danse avec les stars»?

L’un des juges de la version américaine du programme a lancé un appel à la duchesse de Sussex pour qu’elle vienne fouler le parquet.

Bruno Tonioli, juge de «Dancing With The Stars» depuis la première saison, en 2005, a un rêve: voir Meghan Markle se déhancher dans l’émission. Le chorégraphe et danseur italien en est certain, l’épouse du prince Harry serait la candidate idéale pour le programme et pas seulement parce que cela attirerait beaucoup de téléspectateurs.

«Elle serait géniale! Ça la rendrait accessible et drôle. Ce serait exceptionnel. Meghan, si tu me regardes, s’il te plaît, on adorerait que tu le fasses», a indiqué Bruno Tonioli dans une interview donnée à ExtraTV. Mais, avant de savoir si la duchesse de Sussex acceptera de porter un tutu et des chaussons de danse, le juge et l’équipe du programme doivent encore trouver comment réaliser la prochaine saison de «Dancing With The Stars», probablement sans public, à cause de la pandémie de Covid-19.