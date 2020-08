Prise de position Meghan Markle en appelle à «un changement»

L’épouse du prince Harry a rompu avec la neutralité traditionnellement attachée aux monarchies, en plaidant pour un changement lors de la présidentielle américaine.

L'actrice Meghan Markle s'est écartée jeudi de la neutralité normalement attachée aux membres de la famille royale britannique pour appeler à «un changement» à l'occasion de la présidentielle américaine de novembre. La star s'exprimait dans le cadre d'un panel organisé par l'ONG «When we all vote», co-fondée par l'ancienne Première dame Michelle Obama, qui vise à pousser davantage les électeurs américains aux urnes.

«Je pense que si vous participez à cet événement avec nous, c'est que vous êtes tout autant mobilisés et motivés pour voir le changement dont nous avons tous besoin et que nous méritons», a dit Meghan Markle, sans appeler plus clairement à voter contre Donald Trump. À 74 jours de l'élection qui opposera le président actuel au candidat démocrate Joe Biden, l’Américaine de 39 ans a ainsi invité ses compatriotes à exercer collectivement leur droit de vote.

«Nous votons pour honorer ceux qui nous ont précédés et pour protéger ceux qui nous suivrons.» L'actrice, qui, avec son époux a cessé d'être un «membre actif» de la famille royale britannique, était déjà sortie de sa réserve début juin pour s'exprimer sur la mort de George Floyd et plus largement sur le racisme et les violences policières aux États-Unis.