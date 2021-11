Procès contre le «Mail on Sunday» : Meghan Markle n’a pas dit toute la vérité

Contrairement à ce qu’elle a toujours affirmé, la duchesse de Sussex a bien joué un rôle dans l’écriture de la biographie «Finding Freedom». Elle a présenté ses excuses au tribunal.

Dans sa lutte acharnée contre les médias britanniques, Meghan Markle vient de perdre quelques points. La duchesse de Sussex a reconnu devant la justice britannique avoir participé à l’écriture d’une biographie non officielle sur elle et le prince Harry. Elle avait pourtant affirmé le contraire auparavant lors du procès l’opposant au «Mail on Sunday». L’ex-actrice américaine de 40 ans avait remporté en février son action en justice pour atteinte à la vie privée contre le tabloïd. Elle lui reproche la publication d’un courrier écrit en 2018, dans lequel elle demandait à son père Thomas Markle de cesser de s’épancher et de mentir dans les médias sur leur relation brisée.