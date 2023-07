Meghan Markle pourrait reprendre son job de comédienne

Lors de l’annonce de la signature du contrat entre Netflix et le duc et la duchesse de Sussex, en 2020, il semblait clair pour tout le monde que le couple allait principalement produire des contenus pour la plateforme et que Meghan n’allait certainement pas reprendre son ancien travail d’actrice. Depuis la conclusion de cet accord, trois ans ont passé et Harry et son épouse ont été sommés de trouver de bonnes idées s’ils veulent toucher l’entier de la somme promise par Netflix.