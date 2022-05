Texas : Meghan Markle se recueille à Uvalde à la mémoire des victimes de la tuerie

La duchesse de Sussex s’est rendue jeudi, au Texas, et a déposé des fleurs sur un mémorial de fortune, installé à proximité de l’école, où 19 enfants et 2 enseignantes ont été abattus, mardi.

Meghan Markle, l’épouse du prince britannique Harry, s’est rendue jeudi à Uvalde pour saluer la mémoire des victimes de la tuerie de mardi dans une école de cette ville du Texas. La duchesse de Sussex, 40 ans, en jeans, tee-shirt et casquette, s’est recueillie devant un mémorial de fortune sur lequel elle a déposé des fleurs. Elle a ensuite marché autour de cet espace, sur la place centrale d’Uvalde, où sont disposées des croix blanches sur lesquelles sont écrits les noms de victimes du massacre, où 19 enfants et deux adultes ont été tués.

Un porte-parole a indiqué que la duchesse de Sussex s’était rendue à Uvalde à titre personnel et en tant que mère, pour présenter ses condoléances et offrir son soutien à la communauté endeuillée. Meghan Markle et son mari Harry se sont mis en retrait de la couronne britannique, il y a deux ans, et vivent désormais en Californie, avec leurs deux enfants.