People : Meghan Markle signe un livre pour enfants

La duchesse de Sussex publiera, le 8 juin, son premier ouvrage de littérature enfantine: «The Bench», inspiré par le prince Harry et leur fils Archie.

Actrice sur le petit et le grand écran, la duchesse de Sussex ajoute une nouvelle corde à son arc: auteure de littérature enfantine. Son premier livre paraîtra en juin.

Après la télévision et le cinéma, Meghan Markle se lance dans la littérature enfantine avec un livre sur «les liens spéciaux entre un père et son fils» inspiré par son époux, le prince Harry, et leur fils Archie, a annoncé mardi la fondation du couple.