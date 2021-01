Royaume-Uni : Meghan Markle tente de gagner contre le Daily Mail sans procès

Meghan Markle espère obtenir gain de cause contre le Daily Mail sans procès. Les audiences se tiendront de manière virtuelle en raison de la pandémie.

L’ex-actrice américaine de 39 ans et épouse du prince Harry reproche à Associated Newspapers – qui édite le Mail Online, le Daily Mail et sa version dominicale Mail on Sunday – d’avoir porté atteinte à sa vie privée en publiant des extraits d’une lettre manuscrite adressée à son père Thomas Markle en août 2018.