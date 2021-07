Netflix : Meghan Markle va produire une série pour les jeunes filles

La série animée, inspirée de personnages féminins qui ont marqué l’Histoire, vise à pousser les jeunes filles à s’émanciper et sera diffusée par Netflix.

Meghan Markle va créer et produire pour Netflix une série animée visant à pousser les jeunes filles à s’émanciper, inspirée de personnages féminins qui ont marqué l’Histoire, a annoncé mercredi la fondation qu’elle dirige avec le prince Harry.

Aucune date

Inspirée par plusieurs femmes historiques, l’héroïne apprendra progressivement à connaître ses forces et s’émanciper. Aucune date n’a été communiquée quant à la sortie de la série, qui pourrait s’appeler «Pearl». Le cinéaste David Furnish, époux d’Elton John, est un des co-producteurs.

Installés en Californie, Harry et Meghan, qui se sont retirés de la famille royale britannique, gèrent la fondation Archewell, à la fois organisation caritative et société de production audiovisuelle qui a signé de lucratifs partenariats avec les plateformes Netflix et Spotify.