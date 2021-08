40 bougies : Meghan Markle veut aider des femmes à reprendre le travail

Meghan Markle, la duchesse de Sussex, a marqué mercredi son 40e anniversaire avec une vidéo dans laquelle elle demande à ses amis d’aider les femmes à reprendre le travail après la pandémie.

Dans une courte vidéo, on peut voir Meghan Markle, ancienne actrice et épouse du prince Harry, plaisanter avec la comédienne Melissa McCarthy, deux mois après avoir accouché de son deuxième enfant, Lilibet.

Depuis, le prince Harry a annoncé qu’il publierait fin 2022 des mémoires retraçant ses «erreurs» et les «leçons qu’il a apprises», selon sa maison d’édition. Et la fondation Archewell, gérée par Harry et Meghan Markle, a annoncé que cette dernière produirait pour Netflix une série animée pour encourager les jeunes filles à s’émanciper, inspirée de personnages féminins qui ont marqué l’Histoire. Ils ont aussi signé de lucratifs partenariats avec les plateformes Netflix et Spotify.