Vaste affaire de confidentialité

Meghan monte au front pour ses copines venues à sa rescousse

L’épouse du prince Harry a demandé à la justice britannique d'interdire la publication des noms de cinq amis qui avaient pris sa défense face aux attaques la visant dans les tabloïds britanniques, a indiqué jeudi le site internet Mail Online.

L'ex-actrice américaine de 38 ans a intenté un procès devant la Haute Cour de Londres à Associated Newspapers, société éditrice du Daily Mail et de sa version dominicale Mail on Sunday, ainsi que du Mail Online. Elle reproche au Mail on Sunday d'avoir atteint à sa vie privée en publiant des extraits d'une lettre adressée à son père Thomas Markle en août 2018.