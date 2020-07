Royaume-Uni

Meghan ne s’est pas sentie protégée

La duchesse de Sussex reproche à la famille royale britannique de ne pas l’avoir défendue contre les attaques des tabloïds.

Meghan aurait tenté de s’opposer à la règle selon laquelle personne ne devait commenter les articles la concernant et aurait voulu pouvoir se défendre et donner sa version des faits. «La duchesse faisait l’objet de nombreux articles faux et préjudiciables dans les tabloïds britanniques qui ont causé une grande détresse émotionnelle et des dégâts à sa santé mentale», est-il écrit dans les documents.