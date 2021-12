Donald Trump : «Meghan s’est horriblement servie de Harry, il le regrettera»

Lors d’une interview accordée au politicien britannique Nigel Farage, l’ex-président américain n’a pas épargné la duchesse de Sussex.

Le milliardaire a également donné son opinion sur le Megxit, et plus particulièrement sur la duchesse de Sussex, qu’il n’a pas épargnée. «Je ne suis pas fan. Je ne l’ai jamais été. Je pense qu’elle s’est horriblement servie de Harry et qu’un jour, il le regrettera. Je pense que cela a détruit sa relation avec sa famille et que cela a fait du mal à la reine», a estimé Donald Trump.