Insolite : Meghan Trainor fait ses besoins avec son mari

N’ayant aucun secret l’un pour l’autre, la chanteuse et l’acteur Daryl Sabara ont fait installer deux WC dans leur salle de bains…

Mariés depuis décembre 2018 et parents d’un petit Riley, 1 an, Meghan Trainor et Daryl Sabara sont plus proches que jamais. Au point de vraiment tout partager dans leur quotidien. Ainsi, dans leur villa hollywoodienne, la chanteuse de 27 ans et l’acteur de 29 ans ont fait installer deux cuvettes WC dans leur salle de bains.