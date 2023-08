L'actrice Meghann Fahy a confié posséder un étrange don

Dans un registre plus sérieux, l’Américaine qui joue dans la saison 2 de la série «The White Lotus», qui pourrait connaître un préquel, s’est souvenue qu’elle n’avait jamais rêvé d’être actrice. Enfant, elle espérait devenir chanteuse. Un métier dans lequel elle admire tout particulièrement Taylor Swift, qu’elle a eu le privilège d’approcher. «J’ai failli vomir avant de la rencontrer et quand je l’ai vue de l’autre côté de la pièce, je me suis mise involontairement à pleurer. J’étais tellement gênée. Je ne pouvais pas lui dire bonjour avec les larmes aux yeux. J’ai fait semblant d’être normale, mais elle s’en est rendu compte. Elle a mis son bras autour de moi, et m’a réconfortée. Un moment intense pour moi», a-t-elle livré.