Media

Mehdi Atmani, journaliste suisse de l'année

Le journaliste indépendant Mehdi Atmani est couronné pour ses recherches sur les activités d'espionnage en Suisse. Le photogrape Yves Leresche a aussi été primé.

Cette série a été mise en ligne en novembre dernier, mais les révélations contenues dans le travail d'investigation, notamment sur la société Crypto AG, sont passées largement inaperçues, a relevé mercredi la Fondation Reinhardt von Graffenried, fondée en 2009 dans le but de soutenir le journalisme et la photographie de presse dans les médias imprimés et en ligne.