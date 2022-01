Mallaury Nataf retrouvée par Mehdi?

Paris : Mehdi, de «Pékin Express», affirme avoir retrouvé Mallaury Nataf

Le candidat de l’émission de M6 a partagé plusieurs vidéos montrant une femme SDF qu’il présente comme l’actrice du «Miel et les abeilles».

Sur l’une des vidéos, on peut voir une femme titubant et insultant des passants. Sur une autre, cette même personne est assise sur le trottoir avec entre les mains un gobelet qui semble contenir une boisson chaude. Seulement, impossible d’être certain qu’il s’agit bien de la Française qui s’est fait connaître grâce à son rôle de Lola dans la sitcom des années 1990 «Le miel et les abeilles». Son visage n’apparaît jamais clairement sur les images.