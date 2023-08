Iran: chanteur poursuivi pour avoir contesté le voile obligatoire

«À la suite de la diffusion d’une chanson illégale contestant les mœurs et coutumes de la société musulmane par Mehdi Yarrahi, une action en justice a été engagée contre lui», a indiqué dimanche l’organe de presse du pouvoir judiciaire, Mizan Online. Le chanteur de 41 ans, qui habite à Téhéran, a publié vendredi le morceau «Roosarito» («ton foulard» en persan) et un clip de trois minutes en faveur du «voile facultatif» en le dédiant aux «courageuses femmes iraniennes» qui ont participé au mouvement de contestation.

Depuis la Révolution islamique de 1979, le port du voile est obligatoire pour toutes les femmes, qui doivent dissimuler les cheveux dans les lieux publics. De plus en plus de femmes apparaissent cependant tête nue dans les grandes villes depuis un an.