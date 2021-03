Superbe numéro de Meier

Au T-Mobile Arena de Las Vegas, Timo Meier (24 ans) a inscrit son septième but de la saison dans la défaite de San Jose contre les Golden Knights (2-1).

Le laser de Kurashev

Son coéquipier zurichois Pius Suter (24 ans) a patiné pendant 16’01, adressé trois tirs cadrés et rendu une carte de -1.

Un combat à Calgary

Comme souvent entre les deux équipes, le ton du duel a été donné dès la première période lorsque le Britanno-Colombien Jujhar Khaira (Oilers) et l’Ontarien Brett Ritchie ont lâché les gants.

11 défaites de suite pour Krueger

Les Sabres n’ont plus remporté de match depuis le 23 février (1-4 au New Jersey). Depuis, l’équipe entraînée par le Manitobain titulaire d’un passeport helvétique n’a engrangé que deux points dans des revers au-delà des 60 minutes et est demeurée quatre fois muette dans le secteur offensif.