Alexis Pinturault (2e et déjà médaillé de bronze dans la discipline jeudi) a fait la bonne opération de la matinée. «J’ai vraiment essayé d’attaquer, a expliqué le Français dans l’aire d’arrivée. Il reste encore la manche de slalom et ça va être serré quoiqu’il arrive.»

Schwarz en embuscade

«Pintu» a devancé de deux dixièmes les pures spécialistes de vitesse autrichiens: le double champion du monde Kriechmayr (3e) et Mayer (4e). Son principal rival sera Marco Schwarz (4e) à 32 centièmes. L’Autrichien est le dominateur de la saison en slalom. L’ordre de départ ne sera plus inversé pour la deuxième, comme c’était le cas par le passé. Alexis Pinturault s’élancera ainsi sur un revêtement intact (à 15h20).

Plus surprenant encore, ses coéquipiers Luca Aerni (7e à 53 centièmes du leader) et Gino Caviezel (8e à 0’’56) le suivent de près.

Murisier en retrait

Justin Murisier a eu plus de peine. Il n’est pas certain que le quatrième suisse engagé, relégué au 19e rang, ne prenne le départ en deuxième manche pour préserver ses genoux. Le Bagnard doit encore disputer le parallèle (mardi) et le géant (vendredi). C’est surtout dans cette dernière discipline qu’il espère monter sur un podium mondial.