Golf: Meilleur résultat en carrière pour la Lausannoise Morgane Métraux

Elle n’avait pas trop le choix. Pour rester sur le LPGA Tour – le circuit de référence pour les golfeuses –, Morgane Métraux devait sortir le grand jeu au Pelican Women’s Championship, dernier tournoi de la saison régulière. La Vaudoise de 25 ans l’a fait. Et avec brio. En Floride, la Lausannoise s’est classée 4e avec un par de -9, réalisant au passage le meilleur résultat de sa carrière.

Métraux a notamment livré la meilleure performance de la dernière journée, rendant une carte de 64, avec 6 birdies et 12 pars. Et si elle avait été un peu plus régulière la veille (carte de 71), elle aurait même pu envisager un podium, puisqu’elle avait rendu une carte de 66 lors de la première journée. Quoi qu’il en soit, ce brillant résultat lui permet de passer du 101e au 85e rang de la hiérarchie mondiale. La Vaudoise est ainsi assurée de poursuivre son aventure sur le LPGA Tour la saison prochaine.