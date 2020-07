Yvonne Strahovski

Meilleure actrice après son accouchement

Yvonne Strahovski pense que le fait d’avoir tourné juste après avoir donné naissance à son fils a été bénéfique pour son jeu d’actrice.

En fait, j’ai accouché en octobre 2018 en Californie, puis j’ai eu 3 jours pour faire mes valises et prendre l’avion pour l’Australie. C’était dingue, d’autant plus que je voulais absolument allaiter mon fils, donc je devais lui donner le sein toutes les 3 heures dès que j’avais une petite pause entre deux scènes.

Je ne vais pas vous mentir, j’étais épuisée. Mais je crois que cela m’a aussi aidée dans ma performance d’actrice. Quand vous me voyez incarner cette fille perdue, désorientée et mentalement instable, dites-vous que j’avais eu 3heures de sommeil la veille. Je n’avais pas besoin de me concentrer longtemps pour entrer dans la peau du personnage (rires).