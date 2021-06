Athlétisme : Meilleure performance de l’année sur 100m pour Trayvon Bromell

Le sprinteur américain a brillé samedi à la réunion de Miramar, en Floride. Trayvon Bromell a couru le 100m en 9’’77, soit la 7e meilleure performance de tous les temps.

Bromell, qui bat son record personnel, a ainsi amélioré sa MPM de 9.88 établie au mois d’avril. Seul six sprinteurs ont couru plus vite que lui dans l’histoire: Usain Bolt, détenteur du record du monde (9,58 sec, établi le 16 août 2009 à Berlin), Tyson Gay et Yohan Blake (9’’69), Asafa Powell (9’’72), Justin Gatlin (9’’74) et Christian Coleman (9’’76).