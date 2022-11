Verbier (VS): Meilleure station de ski au monde: et alors?

Verbier devance Kitzbühel

La destination valaisanne de ski a été élue devant Kitzbühel (Autriche) et le Val Thorens (France) par les votes en ligne de professionnels de l’industrie du ski et par le public. Parmi 24 autres candidats, on retrouve parfois des nordiques à l’instar des pays scandinaves et du Canada. Parfois moins, comme les nations ibériques, les Sud-Américaines ou encore l’Australie, la Chine et le Japon.