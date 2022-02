Suisse romande – Meilleurs brunchs: notre sélection 

Lausanne Palace – Lausanne

Le Palace lausannois fait souffler un air de dolce vita sur la capitale olympique tous les dimanches. Depuis début février, un nouveau brunch propose de se régaler d’une excellente sélection de produits italiens. Fromages, charcuteries, pizza, vitello tonnato et antipasti ne sont qu’un avant-goût du menu copieux proposé par le cinq-étoiles. À ne pas manquer: le risotto crémeux, préparé dans une meule de parmesan et servi à table. Prix: 98 francs (coupe de champagne, cafés et thés inclus).

Lausanne Palace Lausanne Palace

L’impression café – Lausanne

On y déguste, entre autres, un excellent croque-monsieur et des pancakes – sucrés et salés – ultra-moelleux. Toast à l’avocat, granola et banana bread sont aussi au menu.

Le Pointu – Lausanne

En sus de ses fameux pancakes et pain perdu, le Pointu – grand classique des brunchs lausannois – propose depuis la fin de l’année passée des macaronis au gruyère et à la truffe.

LEGRAM – Renens

Bar, restaurant, café et magasin de disques: LEGRAM est un incontournable de la vie nocturne renanaise. La carte fait la part belle aux produits locaux et de saison. Les scones au bacon et à L’Étivaz sont un vrai régal. Depuis fin janvier, le chef prépare un sausage roll typiquement British, accompagné de haricots blancs et de chutney d’oignons.

East Side Pully – Pully

Tenu par un couple suisso-américain, ce restaurant propose une cuisine typiquement nord-américaine. On y retrouve, notamment, les Chicken Waffles, des gaufres accompagnées de poulet frit, de bacon et de sirop d’érable.

Un brunch à Genève

White Rabbit – Genève

Bruncher toute la semaine? C’est ce que propose cet établissement genevois. Ou comment bien débuter la journée avec une tour de pancakes, une salade composée ou un toast à l’avocat accompagné de saumon fumé.

MAX – Genève

Au bacon, au saumon gravlax, Bénédicte ou norvégiens: MAX conjugue les œufs au pluriel. D’autres types de plats sont à la carte, comme le pain perdu – au chèvre frais et jambon cru – et l’English Breakfast, composé d’un œuf poché, de saucisses grillées, de champignons et de haricots.

Alive – Genève

Le café de ce concept store et studio de yoga mise sur une cuisine exclusivement vegan, locale et bio. Une assiette spéciale brunch – composée de différents mets – est proposée les samedis et dimanches.

Oh Martine! – Genève

La spécialité de ce charmant café? Les tartines. Elles se déclinent aussi bien en version salée, comme l’Italienne – au pesto, jambon Serrano et à la mozzarella di Buffala – que sucrée, comme celle à la poire, au mascarpone et au chocolat.

Un brunch ailleurs en Suisse romande

KymèM Café – Vevey

Ce charmant café veveysan, dont la déco à elle seule mérite le détour, propose un brunch dominical sous forme de buffet. Le menu classique – au prix de quarante francs – inclut, notamment, du pain et des viennoiseries, des fruits frais, des œufs, du Tzatziki et un bouddha bowl végétarien.

Les Trentenaires – Fribourg

Cet établissement fribourgeois propose cinq options de brunch différentes dont la base commune est composée de tartines, de viennoiseries, d’un jus de fruits et d’une boisson chaude. Pour le reste, on se fait plaisir en y ajoutant des pancakes, des œufs brouillés ou du saumon gravlax, selon l’appétit.

Café du 1er août – Sierre