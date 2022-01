Révélations : Mel C va sortir son autobiographie

La chanteuse anglaise écrit un livre sur sa vie et son incroyable parcours au sein des Spice Girls.

Révélée au grand public au sein des Spice Girls, en 1994, Mel C a connu la gloire et le succès dans le monde entier. Aujourd’hui âgée de 48 ans, Melanie Chisholm, de son vrai nom, a décidé de publier sa première autobiographie, intitulée «Who I Am» (Qui je suis), qu’elle est en train d’écrire. «Il m’a fallu beaucoup de temps avant de me sentir prête à écrire mon histoire», confie la chanteuse au «Daily Mail». Celle qu’on surnomme Sporty Spice dans le girls band, qui a vendu plus de 85 millions d’albums, promet des révélations inédites dans son livre. «Ces dernières années m’ont donné l’opportunité de me pencher sur l’incroyable carrière que j’ai eue et sur les énormes obstacles que j’ai réussi à surmonter», précise la Britannique qui a souffert de troubles alimentaires, il y a quelques années, à cause de la pression liée au succès du groupe et d’une dépression en 2021.